У Києві завтра до +16°, без опадів

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 27 вересня, у столиці без опадів, вдень до +16°.

У Києві завтра без опадів / kiev-live.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +16°, ввечері - до +11°. Вітер північно-східний, до 4.9 м/с.

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Сонце в столиці зійде у 06:51, а зайде у 18:46.

Як повідомляв УНІАН, 27 вересня в Україні без опадів, на півдні до +19°.

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