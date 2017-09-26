У Києві завтра до +16°, без опадів

17:00, 26 вересня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 27 вересня, у столиці без опадів, вдень до +16°.

У Києві завтра без опадів / kiev-live.com
У Києві завтра без опадів / kiev-live.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +16°, ввечері - до +11°. Вітер північно-східний, до 4.9 м/с.

Укргідрометцентр попереджає про заморозки в Україні 27-28 вересня

Сонце в столиці зійде у 06:51, а зайде у 18:46.

Як повідомляв УНІАН, 27 вересня в Україні без опадів, на півдні до +19°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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