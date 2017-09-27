В Україні сьогодні без опадів, на півдні до +19° (карта)

08:00, 27 вересня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 27 вересня в Україні без опадів, на півдні до +19°.

Сьогодні В Україні без опадів / УНІАН
Сьогодні в Україні без опадів / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +16°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +19°.

До 29 вересня у п’яти областях України утримається надзвичайна пожежна небезпека

На заході України в середу без опадів. Вдень до +16°.

У північних областях сонячно. Температура до +16°. У центрі хмарно з проясненнями, температура вдень до +16°.

Прогноз на 27 сентября / УНИАН
Прогноз на 27 вересня / УНИАН

За народним прогнозом, 27 вересня - Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього. Гуси на Воздвиження летять високо - на високе весняне водопілля, низько - на мале. Листя на Воздвиження з берези опало - осінь буде довга і тепла; осика скидала ще зелений лист - чекай швидкого похолодання.

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