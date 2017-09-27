На сході та півдні України оголосили штормове попередження

09:29, 27 вересня 2017
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Сьогодні, 27 вересня, у південних та східних областях очікується сильний вітер.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Про це попереджає Український гідрометцентр.

В Україні сьогодні без опадів, на півдні до +19° (карта)

"27 вересня вдень у східних та південних областях пориви вітру 17-22 м/с, у Приазов'ї місцями 25 м/с", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що 28 вересня і у північних, центральних та Запорізькій областях на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0-4°.

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