На сході та півдні України оголосили штормове попередження

Сьогодні, 27 вересня, у південних та східних областях очікується сильний вітер.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

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"27 вересня вдень у східних та південних областях пориви вітру 17-22 м/с, у Приазов'ї місцями 25 м/с", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що 28 вересня і у північних, центральних та Запорізькій областях на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0-4°.