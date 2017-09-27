Ураган "Марія" послабшав до тропічного шторму

Ураган "Марія" в Атлантичному океані послабшав до тропічного шторму.

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Про це повідомив Національний центр спостереження за ураганами США, передає ТАСС.

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Максимальна швидкість вітру в межах шторму зараз становить приблизно 31,2 м/с. "Марія" знаходиться в 260 км на південний схід від мису Хаттерас (штат Північна Кароліна) і рухається в північному напрямку зі швидкістю приблизно 3,1 м/с.

Раніше повідомлялося, що на островах у Карибському морі через ураган "Марія" загинули, щонайменше, 32 людини.