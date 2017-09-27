Синоптики попереджають про заморозки в Україні

Вночі 28 вересня у багатьох регіонах України очікуються заморозки.

Українців попереджають про заморозки / getbg.net

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

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Так, 28 вересня вночі у північних, центральних та Запорізькій областях на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0-4°.

Укргідрометцентр

Нагадаємо, сьогодні, 27 вересня, у південних та східних областях очікується сильний вітер.