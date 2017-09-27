Синоптики попереджають про заморозки в Україні

11:32, 27 вересня 2017
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Вночі 28 вересня у багатьох регіонах України очікуються заморозки.

Українців попереджають про заморозки / getbg.net
Українців попереджають про заморозки / getbg.net

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

В Україні сьогодні без опадів, на півдні до +19° (карта)

Так, 28 вересня вночі у північних, центральних та Запорізькій областях на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0-4°.

Укргідрометцентр
Укргідрометцентр

Нагадаємо, сьогодні, 27 вересня, у південних та східних областях очікується сильний вітер.

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