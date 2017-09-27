Через повені та зсуви у Гондурасі загинули п'ять осіб

12:31, 27 вересня 2017
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У результаті повеней і зсувів у Гондурасі загинули п'ять людей, сотні були змушені покинути свої будинки.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Повені та зсуви були викликані тривалими дощами, передає "РИА Новости" з посиланням на агентство Prensa Latina.

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Через стихію евакуювали понад 670 сімей. У результаті наслідків сильних дощів були знищені десятки будинків, три мости і розмита одна з доріг.

За прогнозами синоптиків, опади не припиняться до вихідних, тому в 11 з 18 департаментів Гондурасу зберегли жовтий і зелений рівні небезпеки.

Нагадаємо, щонайменше п'ять осіб загинули в результаті зсувів в індійському штаті Сіккім.

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