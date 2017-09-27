Синоптики попереджають про пожежну небезпеку у п’яти областях України

Найближчими днями у п’яти областях України утримається пожежна небезпека 5 класу.

Синоптики попереджають про пожежну небезпеку / ДСНС

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

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"27-29 вересня у східних, Полтавській та Сумській областях утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 28 вересня вночі у північних, центральних та Запорізькій областях на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0-4°.