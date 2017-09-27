До Києва нарешті прийшла метеорологічна осінь
26 вересня температура повітря у столиці знизилась до +14,2°, що свідчить про прихід метеорологічної осені до столиці.
Про це повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії.
У Києві сьогодні буде сонячно і без опадів
Середньодобова температура у Києві 26 вересня знизилась до +14,2°, що свідчить про прихід метеорологічної осені до столиці. За прогнозами синоптиків, осіння погода триватиме протягом поточного тижня і далі.
Цьогорічна метеорологічна осінь у Києві розпочалась на два тижні пізніше, ніж у середньому розпочиналась у XXI столітті. Цьогорічне літо до Києва завітало 19 травня, його тривалість склала 129 днів, що на 8 днів довше, ніж у середньому.
За 136 років спостереження найраніше метеорологічна осінь починалась 25 серпня у 1993 році, а найпізніше – 7 жовтня 1999 року.
В обсерваторії додали, що на киян у жовтні ще очікує "бабине літо".
Нагадаємо, вночі 28 вересня у багатьох регіонах України очікуються заморозки.
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