До Києва нарешті прийшла метеорологічна осінь

26 вересня температура повітря у столиці знизилась до +14,2°, що свідчить про прихід метеорологічної осені до столиці.

До Києва прийшла метеорологічна осінь / УНІАН

Про це повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії.

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Середньодобова температура у Києві 26 вересня знизилась до +14,2°, що свідчить про прихід метеорологічної осені до столиці. За прогнозами синоптиків, осіння погода триватиме протягом поточного тижня і далі.

Цьогорічна метеорологічна осінь у Києві розпочалась на два тижні пізніше, ніж у середньому розпочиналась у XXI столітті. Цьогорічне літо до Києва завітало 19 травня, його тривалість склала 129 днів, що на 8 днів довше, ніж у середньому.

За 136 років спостереження найраніше метеорологічна осінь починалась 25 серпня у 1993 році, а найпізніше – 7 жовтня 1999 року.

В обсерваторії додали, що на киян у жовтні ще очікує "бабине літо".

Нагадаємо, вночі 28 вересня у багатьох регіонах України очікуються заморозки.