Число жертв землетрусу в Мексиці перевищило 330 осіб
У результаті потужного землетрусу в Мексиці загинула 331 людина.
Число жертв землетрусу в Мексиці магнітудою 7,1, що стався 19 вересня, зросло до 331 людини. Про це в Twitter повідомив національний координатор сил цивільної оборони республіки Луїс Феліпе Пуенте.
У Мексиці стався землетрус магнітудою 4,6
"Загалом 331 загиблий: 192 в Мехіко, 74 у штаті Морелос, 45 - у Пуеблі, 13 - в штаті Мехіко, шість - у Герреро, один - в Оахаці", - написав він.
#Actualización ⚡TOTAL 331 fallecidos por #Sismo 19/09/17#CDMX: 192#Morelos: 74#Puebla: 45#Edoméx: 13#Guerrero: 6#Oaxaca: 1— Luis Felipe Puente (@LUISFELIPE_P) September 26, 2017
Нагадаємо, у результаті землетрусу, який стався 19 вересня в Мексиці, пошкоджено декілька тисяч шкіл.
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