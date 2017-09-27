Число жертв землетрусу в Мексиці перевищило 330 осіб

15:42, 27 вересня 2017
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У результаті потужного землетрусу в Мексиці загинула 331 людина.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Число жертв землетрусу в Мексиці магнітудою 7,1, що стався 19 вересня, зросло до 331 людини. Про це в Twitter повідомив національний координатор сил цивільної оборони республіки Луїс Феліпе Пуенте.

У Мексиці стався землетрус магнітудою 4,6

"Загалом 331 загиблий: 192 в Мехіко, 74 у штаті Морелос, 45 - у Пуеблі, 13 - в штаті Мехіко, шість - у Герреро, один - в Оахаці", - написав він.

Нагадаємо, у результаті землетрусу, який стався 19 вересня в Мексиці, пошкоджено декілька тисяч шкіл.

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