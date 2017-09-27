В Україні завтра без опадів, на півдні вдень до +17° (відеопрогноз)

16:30, 27 вересня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 28 вересня, в Україні без опадів, на півдні до +17°.

В Україні завтра без опадів / УНІАН
В Україні завтра без опадів / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +14°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +17°.

До Києва нарешті прийшла метеорологічна осінь

На заході України у четвер без опадів. Вдень до +14°.

У північних областях сонячно. Температура до +14°. У центрі хмарно з проясненнями, температура вдень до +16°.

За народним прогнозом, 28 вересня - день Микити Гусятника. Гусак лапу піднімає - до холоднечі, на одній нозі стоїть - до морозу, полощеться у воді - до тепла, ніс під крило ховає - до ранньої зими. Гуси летять - сніг несуть.

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