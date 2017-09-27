У Києві завтра до +14°, сонячно

Згідно з даними Погода УНІАН, 28 вересня у столиці без опадів, вдень до +14°.

У Києві завтра без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +14°, ввечері - до +9°. Вітер східний, до 3.3 м/с.

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Сонце в столиці зійде у 06:52, а зайде у 18:43.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 28 вересня, в Україні без опадів, на півдні до +17°.

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