На Київ насуваються перші заморозки

17:46, 27 вересня 2017
5
0

Упродовж 28-30 числа у столиці очікуються заморозки.

Заморозки вдарять у столиці / фото pixabay.com
Заморозки вдарять у столиці / фото pixabay.com

Уночі 28-30 вересня у столиці очікуються заморозки 0-4° на поверхні ґрунту (29 вересня місцями і в повітрі). Про це повідомили в КМДА, посилаючись на дані Укргідрометцентру.

У Києві завтра до +14°, сонячно

Завтра, 28 вересня, у Києві очікується невелика хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 13-15°.

29 та 30 вересня у столиці буде малохмарна погода, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

"Температура вночі 3-5° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2°, вдень 13-15° тепла", - прогнозують синоптики.

Як повідомляла Погода УНІАН, 26 вересня температура повітря у столиці знизилась до +14,2°, що свідчить про прихід метеорологічної осені до столиці.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Шість осіб загинули через виверження вулкана в Гватемалі Шість осіб загинули через виверження вулкана в Гватемалі
Погода на завтра: дощі перемістяться із заходу України на схід та південь (карта) Погода на завтра: дощі перемістяться із заходу України на схід та південь (карта)
На вихідних в Україні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки На вихідних в Україні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Виверження вулкана Кілауеа: на Гаваях проводять нову евакуацію Виверження вулкана Кілауеа: на Гаваях проводять нову евакуацію
У Мексиці оголосили надзвичайний стан через спеку У Мексиці оголосили надзвичайний стан через спеку
На півночі Китаю вирує природна пожежа На півночі Китаю вирує природна пожежа
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 25 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
68 %
756 мм
5.6 м/с
2 %
Стрічка новин