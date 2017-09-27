На Київ насуваються перші заморозки
Упродовж 28-30 числа у столиці очікуються заморозки.
Уночі 28-30 вересня у столиці очікуються заморозки 0-4° на поверхні ґрунту (29 вересня місцями і в повітрі). Про це повідомили в КМДА, посилаючись на дані Укргідрометцентру.
У Києві завтра до +14°, сонячно
Завтра, 28 вересня, у Києві очікується невелика хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 13-15°.
29 та 30 вересня у столиці буде малохмарна погода, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
"Температура вночі 3-5° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2°, вдень 13-15° тепла", - прогнозують синоптики.
Як повідомляла Погода УНІАН, 26 вересня температура повітря у столиці знизилась до +14,2°, що свідчить про прихід метеорологічної осені до столиці.
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