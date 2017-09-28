У Києві сьогодні очікується прохолодна погода, без опадів

08:30, 28 вересня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 28 вересня у столиці без опадів, вдень до +14°.

УНІАН
Сьогодні В Києві без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +14°, ввечері - до +9°. Вітер східний, до 3.3 м/с.

До Києва нарешті прийшла метеорологічна осінь

Сонце в столиці зійде у 06:52, а зайде у 18:43.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 28 вересня, в Україні без опадів, на півдні до +17°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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