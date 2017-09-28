Жителів східних та південних областей попереджають про сильний вітер

09:30, 28 вересня 2017
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На сході та півдні України оголосили штормове попередження на 28 вересня.

На півдні та сході оголосили штормове попередження / УНІАН
На півдні та сході оголосили штормове попередження / УНІАН

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

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"28 вересня у східних та південних областях пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що 26 вересня температура повітря у Києві знизилась до +14,2°, що свідчить про прихід метеорологічної осені до столиці. Цьогорічна метеорологічна осінь у Києві розпочалась на два тижні пізніше, ніж у середньому розпочиналась у XXI столітті.

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