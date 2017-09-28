Тропічний шторм "Марія" знову посилився до урагану

Тропічний шторм "Марія" в Атлантичному океані знову посилився до урагану першої категорії.

Ілюстрація / REUTERS

Максимальна швидкість вітру в межах стихії зараз становить приблизно 33,5 м/с, передає ТАСС з посиланням на національний центр спостереження за ураганами США.

Читайте також Ураган "Марія" послабшав до тропічного шторму

Зараз "Марія" знаходиться в 265 км на схід від мису Хаттерас (штат Північна Кароліна) і просувається в північно-східному напрямку зі швидкістю приблизно 2,6 м/с.

Нагадаємо, на островах в Карибському морі через ураган "Марія" загинули, щонайменше, 32 людини.