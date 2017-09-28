Найближчими днями в окремих областях України утримається найвищий рівень пожежної небезпеки

До 29 вересня у п'яти областях України утримається пожежна небезпека 5 класу.

В окремих регіонах України зберігається пожежна небезпека / ДСНС

Про це попереджає Український гідрометцентр.

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Так, до 29 вересня у Донецькій, Харківській, Луганській, Полтавській та Сумській областях утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Раніше повідомлялося, що на сході та півдні України оголосили штормове попередження на 28 вересня. Зокрема, сноптики прогнозують пориви вітру 15-20 м/с.