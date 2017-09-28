Найближчими днями в окремих областях України утримається найвищий рівень пожежної небезпеки

11:29, 28 вересня 2017
13
0

До 29 вересня у п'яти областях України утримається пожежна небезпека 5 класу.

В окремих регіонах України зберігається пожежна небезпека / ДСНС
В окремих регіонах України зберігається пожежна небезпека / ДСНС

Про це попереджає Український гідрометцентр.

У Києві сьогодні очікується прохолодна погода, без опадів

Так, до 29 вересня у Донецькій, Харківській, Луганській, Полтавській та Сумській областях утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Раніше повідомлялося, що на сході та півдні України оголосили штормове попередження на 28 вересня. Зокрема, сноптики прогнозують пориви вітру 15-20 м/с.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Обвалювались будинки і падали дерева: ураган в Індії забрав життя 17 осіб Обвалювались будинки і падали дерева: ураган в Індії забрав життя 17 осіб
На вихідних в Україні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки На вихідних в Україні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Виверження вулкана Кілауеа: на Гаваях проводять нову евакуацію Виверження вулкана Кілауеа: на Гаваях проводять нову евакуацію
У Мексиці оголосили надзвичайний стан через спеку У Мексиці оголосили надзвичайний стан через спеку
Можна ліпити сніговиків: Росію в перший день літа завалило снігом (фото, відео) Можна ліпити сніговиків: Росію в перший день літа завалило снігом (фото, відео)
Погода на вихідні: в Україні пройдуть дощі з грозами (карта) Погода на вихідні: в Україні пройдуть дощі з грозами (карта)
Сьогодні по всій Україні очікується сонячна погода (карта) Сьогодні по всій Україні очікується сонячна погода (карта)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 25 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
68 %
756 мм
5.6 м/с
2 %
Стрічка новин