Найближчими днями в окремих областях України утримається найвищий рівень пожежної небезпеки
До 29 вересня у п'яти областях України утримається пожежна небезпека 5 класу.
Про це попереджає Український гідрометцентр.
У Києві сьогодні очікується прохолодна погода, без опадів
Так, до 29 вересня у Донецькій, Харківській, Луганській, Полтавській та Сумській областях утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Раніше повідомлялося, що на сході та півдні України оголосили штормове попередження на 28 вересня. Зокрема, сноптики прогнозують пориви вітру 15-20 м/с.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+27°... +15°
-
Дніпро+28°... +16°
-
Донецьк+27°... +13°
-
Житомир+29°... +15°
-
Запоріжжя+27°... +16°
-
Івано-Франківськ+26°... +12°
-
Київ+29°... +17°
-
Кіровоград+27°... +14°
-
Луганськ+28°... +14°
-
Луцьк+27°... +15°
-
Львів+24°... +15°
-
Миколаїв+25°... +16°
-
Одеса+26°... +16°
-
Полтава+27°... +17°
-
Рівне+28°... +15°
-
Сімферополь+26°... +11°
-
Суми+26°... +14°
-
Тернопіль+25°... +14°
-
Харків+27°... +16°
-
Херсон+25°... +16°
-
Хмельницький+28°... +14°
-
Черкаси+27°... +15°
-
Чернігів+28°... +16°
-
Чернівці+26°... +15°
Віргінія, США
+ 25 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
Відчувається як: +25 °
Вологість: 68 %
Тиск: 756 мм
Вітер: 5.6 м/с
Ймовірність опадів: 2 %
Схід: 05:44
Захід 20:31
Фаза місяця:
Стрічка новин