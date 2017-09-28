Кілька тисяч жителів Вануату евакуювали через вулкан
На острові Оба вулкан Манаро викидає попіл і лаву, що викликає побоювання з приводу можливого виверження.
Влада Вануату евакуювала до 6 тисяч осіб через активність вулкана Манаро на острові Оба, повідомляє Голос Америки.
На Балі через можливе виверження вулкана евакуювали 35 тисяч людей
Вулкан вже кілька тижнів викидає попіл, вогонь, вулканічний газ і лаву, що підсилює побоювання виверження. Останній раз Манаро вивергався в 2005 році.
Нагадаємо, в Індонезії вулкан Агунг,який спав протягом півстоліття, ось-ось почне вивергатися. На острові Балі оголосили про масову евакуацію, рівень небезпеки піднято до максимального, оскільки в районі вулкана зафіксовано сейсмічні поштовхи
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