Кілька тисяч жителів Вануату евакуювали через вулкан

На острові Оба вулкан Манаро викидає попіл і лаву, що викликає побоювання з приводу можливого виверження.

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Влада Вануату евакуювала до 6 тисяч осіб через активність вулкана Манаро на острові Оба, повідомляє Голос Америки.

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Вулкан вже кілька тижнів викидає попіл, вогонь, вулканічний газ і лаву, що підсилює побоювання виверження. Останній раз Манаро вивергався в 2005 році.

Нагадаємо, в Індонезії вулкан Агунг,який спав протягом півстоліття, ось-ось почне вивергатися. На острові Балі оголосили про масову евакуацію, рівень небезпеки піднято до максимального, оскільки в районі вулкана зафіксовано сейсмічні поштовхи