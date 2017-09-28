Землетруси в Мексиці залишили без житла понад 250 тисяч осіб

13:33, 28 вересня 2017
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Більше 250 тисяч людей залишилися без житла після трьох потужних землетрусів, які сталися в Мексиці у вересні.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Постраждалі громадяни мають отримати допомогу від уряду, передає ТАСС з посиланням на агентство EFE.

У Мексиці стався землетрус магнітудою 4,6

"Ми говоримо про більш ніж 150 тис. пошкоджених осель, які отримали як незначний збиток, так і були повністю зруйновані", - повідомила міністр сільського, територіального та міського господарства Мексики Росаріо Роблес Берланга.

Очікується, що будівництво нових житлових будинків замість знищених землетрусами розпочнеться через кілька місяців.

Нагадаємо, число жертв землетрусу в Мексиці магнітудою 7,1, що стався 19 вересня, зросло до 331 людини.

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