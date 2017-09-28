Синоптики попереджають про заморозки в Україні

До 1 жовтня по всій Україні очікуються заморозки.

По всій Україні очікуються заморозки / santex-nk.ru

Про це попереджає Український гідрометцентр.

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"В Україні вночі 29 вересня - 1 жовтня на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0-4°", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, до 29 вересня у Донецькій, Харківській, Луганській, Полтавській та Сумській областях утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.