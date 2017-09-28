На північному заході Китаю в результаті повені загинули п'ятеро осіб

15:36, 28 вересня 2017
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У провінції Шеньсі п'ять осіб загинули, четверо зникли безвісти в результаті стихійних лих, викликаних проливними дощами.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

З 23 вересня на південну частину провінції обрушилися проливні дощі, що призвело до повеней, сходу селевих потоків і зсувів. Про це повідомляє Xinhua з посиланням на місцеві владу.

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Загалом від стихії постраждали 27 тис жителів 6 повітів, терміново було евакуйовано понад 9,7 тис. осіб.

Зливи зруйнували понад 149 і різною мірою пошкодили 833 будівель. Прямий економічний збиток оцінюється в 35 млн юанів.

Нагадаємо, у результаті повеней і зсувів у Гондурасі загинули п'ять людей, сотні були змушені покинути свої будинки.

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