Завтра в Україні буде сонячно, але прохолодно (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, 29 вересня в Україні без опадів, на півдні до +16°.

В Україні завтра без опадів / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +14°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +16°.

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На заході України у п'ятницю без опадів. Вдень до +14°.

У північних областях сонячно. Температура до +13°. У центрі хмарно з проясненнями, температура вдень до +16°.

За народним прогнозом, 29 вересня - Євфімії, мучениці. Якщо верба рано вранці покривається інеєм - значить, зима буде лютою, морозною. Теж саме пророкує і пізній листопад.

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