У Києві завтра без опадів, вдень до +13°

17:00, 28 вересня 2017
11
0

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 29 вересня, у столиці без опадів, вдень до +13°.

У Києві завтра без опадів / panoramio.com, Sensei Yuri
У Києві завтра без опадів / panoramio.com, Sensei Yuri

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +13°, ввечері +8°. Вітер східний та північно-східний, до 2.7 м/с.

Синоптики попереджають про заморозки в Україні

Сонце в столиці зійде у 06:54, а зайде у 18:41.

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня в Україні без опадів, на півдні до +16°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
В Україні завтра місцями пройдуть дощі, на півдні спека до +34° (відеопрогноз) В Україні завтра місцями пройдуть дощі, на півдні спека до +34° (відеопрогноз)
Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на річках Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на річках
Синоптики попередили про пожежну небезпеку в Україні 19-22 червня Синоптики попередили про пожежну небезпеку в Україні 19-22 червня
Землетрус в Японії: четверо загиблих, кількість постраждалих зросла до 372 осіб Землетрус в Японії: четверо загиблих, кількість постраждалих зросла до 372 осіб
Повені в Індії: 23 загиблих, понад 500 тисяч постраждали (фоторепортаж) Повені в Індії: 23 загиблих, понад 500 тисяч постраждали (фоторепортаж)
У Києві сьогодні ясно, температура до +30° У Києві сьогодні ясно, температура до +30°
В Україні сьогодні без опадів, спека до +32° (карта) В Україні сьогодні без опадів, спека до +32° (карта)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 26 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
79 %
751 мм
4.6 м/с
71 %
Стрічка новин