В Україні сьогодні без опадів, на півдні вдень до +17° (карта)

08:00, 29 вересня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 29 вересня в Україні без опадів, на півдні до +17°.

Сьогодні В Україні без опадів / УНІАН
Сьогодні в Україні без опадів / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +14°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +17°.

Синоптики попереджають про заморозки в Україні

На заході України у п'ятницю без опадів. Вдень до +14°.

У північних областях сонячно. Температура до +14°. У центрі хмарно з проясненнями, температура вдень до +16°.

Прогноз на 29 вересня / УНІАН
Прогноз на 29 вересня / УНІАН

За народним прогнозом, 29 вересня - Євфімії, мучениці. Якщо верба рано вранці покривається інеєм - значить, зима буде лютою, морозною. Теж саме пророкує і пізній листопад.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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