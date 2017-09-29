В Україні сьогодні без опадів, на півдні вдень до +17° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 29 вересня в Україні без опадів, на півдні до +17°.

Сьогодні в Україні без опадів / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +14°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +17°.

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На заході України у п'ятницю без опадів. Вдень до +14°.

У північних областях сонячно. Температура до +14°. У центрі хмарно з проясненнями, температура вдень до +16°.

Прогноз на 29 вересня / УНІАН

За народним прогнозом, 29 вересня - Євфімії, мучениці. Якщо верба рано вранці покривається інеєм - значить, зима буде лютою, морозною. Теж саме пророкує і пізній листопад.

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