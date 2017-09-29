У Києві сьогодні буде сонячно і прохолодно

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 29 вересня, у столиці без опадів, вдень до +14°.

Сьогодні в Києві без опадів / sunny7.ua

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +14°, ввечері +8°. Вітер східний та північно-східний, до 2.4 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 06:54, а зайде у 18:41.

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня в Україні без опадів, на півдні до +17°.

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