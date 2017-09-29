По всій Україні до 1 жовтня очікуються заморозки

09:30, 29 вересня 2017
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До кінця вересня по всій тереторії України очікуються заморозки.

По всій Україні очікуються заморозки / getbg.net
По всій Україні очікуються заморозки / getbg.net

Про це попереджає Український гідрометцентр.

В Україні сьогодні без опадів, на півдні вдень до +17° (карта)

"В Україні вночі 30 вересня - 1 жовтня на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0-4°", - йдеться в повідомленні.

Укргідрометцентр
Укргідрометцентр

Нагадаємо, 29 вересня у Донецькій, Харківській, Луганській, Полтавській та Сумській областях утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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