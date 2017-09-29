У Мексиці після землетрусу магнітудою 8,2 сталося понад 5 тисяч афтершоків

Після землетрусу магнітудою 8,2, який стався 7 вересня в Мексиці, відбулося понад 5 тисяч афтершоків.

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Серія підземних поштовхів не припинилася досі, передає ТАСС з посиланням на Національну сейсмологічну службу Мексики.

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Станом на 28 вересня було зареєстровано 5402 підземних поштовхи. Жертвами землетрусу в штатах Оахака, Чіапас і Табаско стали 96 осіб.

Раніше повідомлялося, що понад 250 тисяч осіб залишилися без житла після трьох потужних землетрусів, які сталися в Мексиці у вересні.