У Мексиці після землетрусу магнітудою 8,2 сталося понад 5 тисяч афтершоків

10:34, 29 вересня 2017
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Після землетрусу магнітудою 8,2, який стався 7 вересня в Мексиці, відбулося понад 5 тисяч афтершоків.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Серія підземних поштовхів не припинилася досі, передає ТАСС з посиланням на Національну сейсмологічну службу Мексики.

Число жертв землетрусу в Мексиці перевищило 330 осіб

Станом на 28 вересня було зареєстровано 5402 підземних поштовхи. Жертвами землетрусу в штатах Оахака, Чіапас і Табаско стали 96 осіб.

Раніше повідомлялося, що понад 250 тисяч осіб залишилися без житла після трьох потужних землетрусів, які сталися в Мексиці у вересні.

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