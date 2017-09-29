У п'яти областях України зберігається надзвичайна пожежна небезпека

Сьогодні, 29 вересня у п'яти областях України очікується пожежна небезпека 5 класу.

На сході України зберігається пожежна небезпека / ДСНС

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

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Так, 29 вересня у Донецькій, Луганській, Харківській, Полтавській та Сумській областях утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Раніше повідомлялося, що по всій Україні вночі 30 вересня - 1 жовтня на поверхні ґрунту та місцями у повітрі очікуються заморозки 0-4°.