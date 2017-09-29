Погода на вихідні: в Україні буде прохолодно, але без дощів (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, цими вихідними в усіх регіонах України буде сонячно, але прохолодно.
У столиці в суботу без опадів, температура повітря вночі +6°, вдень +11°. У неділю хмарно з проясненнями, +6°...+11°.
У Львові завтра без опадів, вночі +3°, вдень +13°. У неділю сонячно, +4°...+14°.
В Україні сьогодні без опадів, на півдні вдень до +17° (карта)
У Луцьку в суботу вночі +2°, вдень +13°, без опадів. У неділю вночі +3°, вдень +13°, мінлива хмарність.
У Вінниці в суботу сонячно, температура повітря +4°...+13°. У неділю до +11°, можливий дощ.
Одеситам на вихідних обіцяють мінливу хмарність. У суботу температура вночі +6°, вдень +17°. У неділю +8°...+16°.
У Харкові в суботу без опадів, температура вночі +7°, вдень +13°. У неділю +1°...+12°, можливий дощ.
У Дніпрі в суботу хмарно. Температура вночі +4°, вдень +12°. У неділю сонячно, температура повітря +2°...+15°.
У Сімферополі завтра без опадів, +5°...+16°. У неділю +6°...+15°, мінлива хмарність.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють сонячну погоду, температура вночі +4°, вдень +15°. У неділю без опадів, температура до +15°.
У Краматорську в суботу без опадів, температура вночі +5°, вдень +13°. У неділю температура до +13°, можливий дощ.
У Сєвєродонецьку завтра без опадів, температура вночі +5°, вдень +13°. У неділю 0°...+12°, сонячно.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу дощ, температура до +10°. У неділю також очікуються опади, вночі -3°, вдень +10°.
У Моршині на Львівщині в суботу сонячно, вночі 0°, вдень +14°. У неділю без опадів, вночі 0°, вдень до +14°.
У Трускавці у суботу мінлива хмарність, температура до +13°. У неділю температура вдень +14°, сонячно.
У Сваляві завтра невелика хмарність, +16°, у неділю без опадів, температура повітря +1° ...+16°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +17°
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Дніпро+31°... +18°
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Донецьк+32°... +14°
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Житомир+29°... +18°
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Запоріжжя+32°... +18°
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Івано-Франківськ+27°... +16°
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Київ+29°... +20°
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Кіровоград+30°... +17°
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Луганськ+31°... +14°
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Луцьк+26°... +15°
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Львів+25°... +15°
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Миколаїв+32°... +18°
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Одеса+33°... +19°
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Полтава+29°... +19°
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Рівне+26°... +15°
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Сімферополь+30°... +16°
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Суми+27°... +17°
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Тернопіль+26°... +16°
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Харків+30°... +17°
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Херсон+32°... +17°
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Хмельницький+26°... +16°
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Черкаси+29°... +18°
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Чернігів+30°... +19°
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Чернівці+26°... +19°