Погода на вихідні: в Україні буде прохолодно, але без дощів (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, цими вихідними в усіх регіонах України буде сонячно, але прохолодно.

На вихідних в Україні без опадів / УНІАН

У столиці в суботу без опадів, температура повітря вночі +6°, вдень +11°. У неділю хмарно з проясненнями, +6°...+11°.

У Львові завтра без опадів, вночі +3°, вдень +13°. У неділю сонячно, +4°...+14°.

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У Луцьку в суботу вночі +2°, вдень +13°, без опадів. У неділю вночі +3°, вдень +13°, мінлива хмарність.

У Вінниці в суботу сонячно, температура повітря +4°...+13°. У неділю до +11°, можливий дощ.

Одеситам на вихідних обіцяють мінливу хмарність. У суботу температура вночі +6°, вдень +17°. У неділю +8°...+16°.

У Харкові в суботу без опадів, температура вночі +7°, вдень +13°. У неділю +1°...+12°, можливий дощ.

Прогноз на 30 вересня / УНІАН

Прогноз на 1 жовтня / УНІАН

У Дніпрі в суботу хмарно. Температура вночі +4°, вдень +12°. У неділю сонячно, температура повітря +2°...+15°.

У Сімферополі завтра без опадів, +5°...+16°. У неділю +6°...+15°, мінлива хмарність.

Жителям Маріуполя на суботу обіцяють сонячну погоду, температура вночі +4°, вдень +15°. У неділю без опадів, температура до +15°.

У Краматорську в суботу без опадів, температура вночі +5°, вдень +13°. У неділю температура до +13°, можливий дощ.

У Сєвєродонецьку завтра без опадів, температура вночі +5°, вдень +13°. У неділю 0°...+12°, сонячно.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу дощ, температура до +10°. У неділю також очікуються опади, вночі -3°, вдень +10°.

У Моршині на Львівщині в суботу сонячно, вночі 0°, вдень +14°. У неділю без опадів, вночі 0°, вдень до +14°.

У Трускавці у суботу мінлива хмарність, температура до +13°. У неділю температура вдень +14°, сонячно.

У Сваляві завтра невелика хмарність, +16°, у неділю без опадів, температура повітря +1° ...+16°.

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