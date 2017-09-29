Синоптик розповіла, коли до Києва прийдуть дощі

Дощити у столиці буде наступного тижня.

Наступного тижня до Києва прийдуть дощі / tivasyk.info

У Києві 4 жовтня очікується дощ. Про це у Facebook розповіла синоптик Наталія Діденко.

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"У Києві вихідні - без опадів, із сонцем, вночі +2...+5, місцями заморозки 0-2 градуси, вдень +12+14 градусів.

Найближча зміна столичної погоди - 4-го жовтня, з'явиться дощ у середу", - написала вона.

Нагадаємо, цими вихідними в усіх регіонах України буде сонячно, але прохолодно.