Синоптик розповіла, коли до Києва прийдуть дощі

12:59, 29 вересня 2017
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Дощити у столиці буде наступного тижня.

Наступного тижня до Києва прийдуть дощі / tivasyk.info
Наступного тижня до Києва прийдуть дощі / tivasyk.info

У Києві 4 жовтня очікується дощ. Про це у Facebook розповіла синоптик Наталія Діденко.

У Києві сьогодні буде сонячно і прохолодно

"У Києві вихідні - без опадів, із сонцем, вночі +2...+5, місцями заморозки 0-2 градуси, вдень +12+14 градусів.

Найближча зміна столичної погоди - 4-го жовтня, з'явиться дощ у середу", - написала вона.

Нагадаємо, цими вихідними в усіх регіонах України буде сонячно, але прохолодно.

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