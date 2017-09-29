На Балі через загрозу виверження вулкана евакуювали 135 тисяч осіб
На індонезійському острові Балі зросла кількість евакуйованих через вулкан Агунт.
Зараз число евакуйованих становить 135 тисяч людей, влада Індонезії ввела режим надзвичайної ситуації та підвищила рівень небезпеки до максимального, повідомляє Euronews.
Індонезія готується до виверження вулкану
Фахівці не виключають, що доведеться евакуювати ще більшу кількість людей, які тимчасово розміщені у центрах в безпечній місцевості.
Вулкан "активувався" ще в середині серпня, потім він затих, і через три тижні знову прокинувся.
Нагадаємо, влада Вануату евакуювала до 6 тисяч осіб через активність вулкана Манаро на острові Обидва.
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