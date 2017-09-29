На Балі через загрозу виверження вулкана евакуювали 135 тисяч осіб

На індонезійському острові Балі зросла кількість евакуйованих через вулкан Агунт.

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Зараз число евакуйованих становить 135 тисяч людей, влада Індонезії ввела режим надзвичайної ситуації та підвищила рівень небезпеки до максимального, повідомляє Euronews.

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Фахівці не виключають, що доведеться евакуювати ще більшу кількість людей, які тимчасово розміщені у центрах в безпечній місцевості.

Вулкан "активувався" ще в середині серпня, потім він затих, і через три тижні знову прокинувся.

Нагадаємо, влада Вануату евакуювала до 6 тисяч осіб через активність вулкана Манаро на острові Обидва.