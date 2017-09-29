Кількість жертв потужного землетрусу в Мексиці перевищила 340 осіб
У результаті землетрусу, який стався 19 вересня в Мексиці, загинули 343 людини.
Число жертв землетрусу в Мексиці перевищило 340 осіб. Про це в Twitter повідомив національний координатор сил цивільної оборони країни Луїс Феліпе Пуенте.
Землетруси в Мексиці залишили без житла понад 250 тисяч осіб
"Загалом 343 загиблих: 204 у місті Мехіко, 74 у штаті Морелос, 45 - у Пуеблі, 13 - 3 штаті Мехіко, шість - у Герреро, один - в Оахаці", - написав Пуенте.
#Actualización ⚡TOTAL 343 fallecidos por #Sismo 19/09/17#CDMX: 204 #Morelos: 74#Puebla: 45#Edoméx: 13#Guerrero: 6#Oaxaca: 1— Luis Felipe Puente (@LUISFELIPE_P) September 28, 2017
Нагадаємо, після землетрусу магнітудою 8,2, яке відбулося 7 вересня в Мексиці, сталося понад 5 тисяч афтершоків.
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