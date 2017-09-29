Через проливні дощі в Китаї евакуювали понад 27 тисяч осіб

16:10, 29 вересня 2017
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У результаті сильних дощів на північному заході Китаю загинули п'ять людей, ще четверо зникли безвісти.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Про це повідомила місцева адміністрація, передає Xinhua.

Жертвами урагану "Марія" стали щонайменше 18 осіб

У зоні лиха опинилося близько 150 тис. осіб, понад 27 тис. людей евакуйовані в терміновому порядку, 229 людей потребують термінової матеріальної допомоги.

Потужні дощі зруйнували 665 і пошкодили 1,37 тис. будівель. Від водяної стихії постраждало понад 12 тис. га сільгоспугідь. Економічний збиток оцінюється приблизно у 81 млн дол.

Нагадаємо, у результаті повеней і зсувів у Гондурасі загинули п'ятеро людей, сотні були змушені покинути свої будинки.

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