Через проливні дощі в Китаї евакуювали понад 27 тисяч осіб

У результаті сильних дощів на північному заході Китаю загинули п'ять людей, ще четверо зникли безвісти.

Ілюстрація / Reuters

Про це повідомила місцева адміністрація, передає Xinhua.

Читайте також Жертвами урагану "Марія" стали щонайменше 18 осіб

У зоні лиха опинилося близько 150 тис. осіб, понад 27 тис. людей евакуйовані в терміновому порядку, 229 людей потребують термінової матеріальної допомоги.

Потужні дощі зруйнували 665 і пошкодили 1,37 тис. будівель. Від водяної стихії постраждало понад 12 тис. га сільгоспугідь. Економічний збиток оцінюється приблизно у 81 млн дол.

Нагадаємо, у результаті повеней і зсувів у Гондурасі загинули п'ятеро людей, сотні були змушені покинути свої будинки.