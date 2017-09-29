Синоптики розповіли, коли в Україні випаде перший сніг

19:28, 29 вересня 2017
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Протягом жовтня ймовірні різкі зміни в температурному режимі.

Ілюстрація REUTERS
Ілюстрація REUTERS

В Україні у другій половині жовтня очікується перший сніг, ожеледь і налипання мокрого снігу. Про це передає Страна, посилаючись на прес-службу Укргідрометцентру.

У другій половині жовтня також прогнозується посилення вітру у поєднанні з опадами, локальні дощові паводки.

"В окремі дні не відкидаються й короткочасні зимові явища (наприклад, перший сніг, утворення ожеледі або налипання мокрого снігу)", - йдеться в повідомленні.

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За інформацією Укргідрометцентру, протягом жовтня 2017 року ймовірні різкі зміни в температурному режимі, різної інтенсивності випадання опадів у поєднанні з посиленням вітру, окремі нічні заморозки, що може призвести до ускладнень у господарській діяльності або виникнення локальних надзвичайних ситуацій.

Раніше синоптики повідомляли, що погода в жовтні в Україні буде мінливою. У другій половині місяця нас чекають постійні перепади температури повітря, а до кінця жовтня різке похолодання і заморозки.

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