У перший день жовтня в Україні - хмарно і заморозки

За словами синоптика, протягом дня температура в Україні становитиме +10...+16 градусів.

1 жовтня в Україні буде хмарно і заморозки / фото getbg.net

Погода в Україні в неділю, 1 жовтня, буде хмарною, оскільки значну частину України, в тому числі і Київ, накрив атмосферний фронт. Про це пише відомий синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

"У неділю, 1 жовтня, метеорологічний лев, антициклон, і далі буде охороняти нас від дощів, але ось маленький буркотун – північно-східний фронт – знову може затягнути хмарами північну і східну частини України. Проте ми використовуємо його капості в свою користь – нічні хмари будуть захищати нас від заморозків. Хоча, де залишиться чисте ясне небо, там ймовірність заморозків найближчої ночі висока", – підкреслює вона.

За словами синоптика, протягом дня температура в Україні становитиме +10...+16 градусів.

"У Києві 1 жовтня без опадів, удень +10...+14 градусів. Дощ прийде в столицю 4 жовтня. Встигніть до дощу поробити все, що вимагає сухої погоди", – додає Діденко.

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Прогноз погоди на неділю, 1 жовтня в містах України:

Ужгород – +14...+16

Львів – +11...+13

Івано-Франківськ – +11...+13

Тернопіль – +11...+13

Чернівці – +11...+13

Хмельницький – +11...+13

Луцьк – +11...+13

Рівне – +11...+13

Житомир – +11...+13

Вінниця – +11...+13

Одеса – +13...+15

Миколаїв – +13...+15

Херсон – +13...+15

Сімферополь – +15...+17

Кропивницький – +11...+13

Черкаси – +11...+13

Чернігів – +11...+13

Суми – +11...+13

Полтава – +11...+13

Дніпро – +11...+13

Запоріжжя – +13...+15

Донецьк – +11...+13

Луганськ – +11...+13

Харків – +11...+13

Київ – +10...+12

До речі, в Українському гідрометцентрі підтверджують інформацію про погіршення погодних умов.

Крім того, експерти прогнозують нічні заморозки на більшій частині країни на поверхні грунту та місцями в повітрі.

Що стосується денної температури, то, за інформацією Гідрометцентру, 1 жовтня температура повітря в Україні переважно становитиме +11...+13 градусів, вітер буде північно-східним зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Найтепліше буде в Криму – +15...+17 градусів та на Закарпатті – +14...+16 градусів, а найхолодніше – у Київській області: +10...+12 градусів.