У перший день жовтня в Україні - хмарно і заморозки
За словами синоптика, протягом дня температура в Україні становитиме +10...+16 градусів.
Погода в Україні в неділю, 1 жовтня, буде хмарною, оскільки значну частину України, в тому числі і Київ, накрив атмосферний фронт. Про це пише відомий синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.
"У неділю, 1 жовтня, метеорологічний лев, антициклон, і далі буде охороняти нас від дощів, але ось маленький буркотун – північно-східний фронт – знову може затягнути хмарами північну і східну частини України. Проте ми використовуємо його капості в свою користь – нічні хмари будуть захищати нас від заморозків. Хоча, де залишиться чисте ясне небо, там ймовірність заморозків найближчої ночі висока", – підкреслює вона.
За словами синоптика, протягом дня температура в Україні становитиме +10...+16 градусів.
"У Києві 1 жовтня без опадів, удень +10...+14 градусів. Дощ прийде в столицю 4 жовтня. Встигніть до дощу поробити все, що вимагає сухої погоди", – додає Діденко.
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Прогноз погоди на неділю, 1 жовтня в містах України:
Ужгород – +14...+16
Львів – +11...+13
Івано-Франківськ – +11...+13
Тернопіль – +11...+13
Чернівці – +11...+13
Хмельницький – +11...+13
Луцьк – +11...+13
Рівне – +11...+13
Житомир – +11...+13
Вінниця – +11...+13
Одеса – +13...+15
Миколаїв – +13...+15
Херсон – +13...+15
Сімферополь – +15...+17
Кропивницький – +11...+13
Черкаси – +11...+13
Чернігів – +11...+13
Суми – +11...+13
Полтава – +11...+13
Дніпро – +11...+13
Запоріжжя – +13...+15
Донецьк – +11...+13
Луганськ – +11...+13
Харків – +11...+13
Київ – +10...+12
До речі, в Українському гідрометцентрі підтверджують інформацію про погіршення погодних умов.
Крім того, експерти прогнозують нічні заморозки на більшій частині країни на поверхні грунту та місцями в повітрі.
Що стосується денної температури, то, за інформацією Гідрометцентру, 1 жовтня температура повітря в Україні переважно становитиме +11...+13 градусів, вітер буде північно-східним зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.
Найтепліше буде в Криму – +15...+17 градусів та на Закарпатті – +14...+16 градусів, а найхолодніше – у Київській області: +10...+12 градусів.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +17°
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Дніпро+31°... +18°
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Донецьк+32°... +14°
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Житомир+29°... +18°
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Запоріжжя+32°... +18°
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Івано-Франківськ+27°... +16°
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Київ+29°... +20°
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Кіровоград+30°... +17°
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Луганськ+31°... +14°
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Луцьк+26°... +15°
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Львів+25°... +15°
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Миколаїв+32°... +18°
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Одеса+33°... +19°
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Полтава+29°... +19°
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Рівне+26°... +15°
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Сімферополь+30°... +16°
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Суми+27°... +17°
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Тернопіль+26°... +16°
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Харків+30°... +17°
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Херсон+32°... +17°
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Хмельницький+26°... +16°
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Черкаси+29°... +18°
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Чернігів+30°... +19°
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Чернівці+26°... +19°