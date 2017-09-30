На Львівщині стався землетрус: утворилося провалля діаметром у понад кількасот метрів (фото)

Провалля діаметром 300 метрів утворилося поблизу Дрогобича та Трускавця.

У Львівській області у ніч на 30 вересня стався незначний землетрус. Підземні поштовхи були відчутні в Дрогобичі, Трускавці та навколишніх селах, повідомляє ZAXID.NET.

Зазначається, що руйнувань внаслідок поштовхів немає.

«Ми отримали інформацію від ЛОДА про те, що був зафіксований незначний землетрус в районі Дрогобича. Але поштовхи були незначними, тому кількість балів не зафіксували. Жодних пошкоджень та руйнувань не було», - сказав начальник сектору зв’язків зі ЗМІ головного управління ДСНС України у Львівській області Віталій Туровцев.

Втім пізніше у Facebook міський голова Трускавця Андрій Кульчинський повідомив, що внаслідок нічного землетрусу поблизу Дрогобича та Трускавця на Львівщині утворилося провалля діаметром 300 метрів та глибиною до 50 метрів.

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«Сьогодні вночі в зоні розробок «Полімінералу» (Стебник) над старою карстовою пустотою 100 на 100 метрів обвалилося склепіння. Локація обвалу – 500 метрів від дороги Дрогобич – Трускавець. Обвалилась зона діаметром 300 метрів на глибину до 50 метрів», – написав Кульчинський.

За його словами, обвал був прогнозований давно, та наголосив, що небезпеки для Трускавця і його мінеральних родовищ немає.

«На місці обвалу з часом може утворитися водойма з високою мінералізацією води по типу мертвого моря», – додав мер Трускавця.