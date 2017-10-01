Трикілометровий стовп попелу: на Суматрі зняли на відео вражаюче виверження вулкану
Автор відео зняв унікальні кадри випадково.
В Індонезії на острові Суматра відеоблогер випадково зафільмував вражаюче виверження вулкану та стовп вулканічного попелу заввишки у три кілометри, пише ТСН.
Автор відео розповів, що тільки встановлював камеру, чекаючи на виверження, але аж ніяк не сподівався, що воно розпочнеться вже за мить.
Видеоблоггер случайно снял зрелищные кадры извержения вулкана на острове Суматра
Як повідомляв УНІАН раніше, у вівторок, 26 вересня, біля берегів островів Фіджі стався землетрус магнітудою 6,4. Епіцентр підземних поштовхів розташовувався на південь від островів Фіджі. Осередок землетрусу залягав на глибині 98,1 км. Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.
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