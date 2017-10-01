Трикілометровий стовп попелу: на Суматрі зняли на відео вражаюче виверження вулкану

00:25, 1 жовтня 2017
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Автор відео зняв унікальні кадри випадково.

Стовп попелу досягав 3 кілометрів / скріншот
Стовп попелу досягав 3 кілометрів / скріншот

В Індонезії на острові Суматра відеоблогер випадково зафільмував вражаюче виверження вулкану та стовп вулканічного попелу заввишки у три кілометри, пише ТСН.

Автор відео розповів, що тільки встановлював камеру, чекаючи на виверження, але аж ніяк не сподівався, що воно розпочнеться вже за мить.

Як повідомляв УНІАН раніше, у вівторок, 26 вересня, біля берегів островів Фіджі стався землетрус магнітудою 6,4. Епіцентр підземних поштовхів розташовувався на південь від островів Фіджі. Осередок землетрусу залягав на глибині 98,1 км. Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

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