Кількість жертв землетрусу в Мексиці зросла до 360 осіб
Після землетрусу магнітудою 8,2 відбулося понад 5 тисяч афтершоків.
Кількість жертв в результаті землетрусу в Мексиці 19 вересня збільшилася до 360 осіб. Про це повідомив координатор цивільного захисту Міністерства внутрішніх справ Луїс Феліпе Пуенте в Twitter.
#Actualización TOTAL 360 fallecidos por #Sismo 19/09/17#CDMX: 219 #Morelos: 74#Puebla: 45#Edoméx: 15#Guerrero: 6#Oaxaca: 1— Luis Felipe Puente (@LUISFELIPE_P) September 30, 2017
"Загальна кількість загиблих склала 360 осіб. У Мехіко - 219, у штаті Морелос - 74, в штаті Пуебла - 45, в штаті Мехіко - 15, в штаті Герреро - 6 і одна людина, в штаті Оахака", - повідомив він.
Біля берегів Фіджі стався потужний землетрус
Раніше повідомлялося, що після землетрусу магнітудою 8,2, який відбувся 7 вересня в Мексиці, відбулося понад 5 тисяч афтершоків. Землетрус в Мексиці залишив без житла понад 250 тисяч чоловік.
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