Кількість жертв землетрусу в Мексиці зросла до 360 осіб

08:36, 1 жовтня 2017
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Після землетрусу магнітудою 8,2 відбулося понад 5 тисяч афтершоків.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Кількість жертв в результаті землетрусу в Мексиці 19 вересня збільшилася до 360 осіб. Про це повідомив координатор цивільного захисту Міністерства внутрішніх справ Луїс Феліпе Пуенте в Twitter.

"Загальна кількість загиблих склала 360 осіб. У Мехіко - 219, у штаті Морелос - 74, в штаті Пуебла - 45, в штаті Мехіко - 15, в штаті Герреро - 6 і одна людина, в штаті Оахака", - повідомив він.

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Раніше повідомлялося, що після землетрусу магнітудою 8,2, який відбувся 7 вересня в Мексиці, відбулося понад 5 тисяч афтершоків. Землетрус в Мексиці залишив без житла понад 250 тисяч чоловік.

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