2 жовтня в Україні буде холодно, але без дощів

Синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook теж підтверджує, що в понеділок буде без дощів.

Погода в понеділок буде прохолодною і сухою / фото flickr.com

Погода на більшості територій України в понеділок, 2 жовтня, буде прохолодною і сухою. Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

Температура вночі коливатиметься від 2 до 7 градусів тепла. При цьому на грунтах можливі заморозки – 0 ... + 4 градуси.

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Вдень повітря прогріється до + 9 ... + 14 градусів, у Прикарпатті і Закарпатті до +15 ... + 19 градусів.

У Києві вночі температура досягне + 3 ... + 5 градусів, вдень +11 ... + 13 градусів.

Прогноз погоди на понеділок, 2 жовтня в містах України:

Ужгород – + 17 ... + 19

Львів – + 16 ... + 18

Івано-Франківськ – + 15 ... + 17

Тернопіль – + 16 ... + 18

Чернівці – + 16 ... + 18

Хмельницький – + 14 ... + 16

Луцьк – + 12 ... + 14

Рівне – + 12 ... + 14

Житомир – + 11 ... + 13

Вінниця – + 12 ... + 14

Одеса – + 12 ... + 14

Миколаїв – + 12 ... + 14

Херсон – + 12 ... + 14

Сімферополь – + 12 ... + 14

Кропивницький – + 11 ... + 13

Черкаси – + 11 ... + 13

Чернігів – + 11 ... + 13

Суми – + 11 ... + 13

Полтава – + 11 ... + 13

Дніпро – + 12 ... + 14

Запоріжжя – + 12 ... + 14

Донецьк – + 11 ... + 13

Луганськ – + 11 ... + 13

Харків – + 11 ... + 13

Київ – + 11 ... + 13

Прогноз погоди на 2 жовтня в Україні

Синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook теж підтверджує, що в понеділок буде без дощів.

"Понеділок в Україні - все ще без опадів. Холод також продовжиться: вночі до заморозків, вдень +7-+12 на півдні та заході до +15 градусів. Дощі, ті, що зараз в Німеччині, присунуться 3 жовтня до наших західних кордонів. А 4 жовтня будуть дощі і в Києві", - пише синоптик.