2 жовтня в Україні буде холодно, але без дощів
Синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook теж підтверджує, що в понеділок буде без дощів.
Погода на більшості територій України в понеділок, 2 жовтня, буде прохолодною і сухою. Про це повідомляє "Укргідрометцентр".
Температура вночі коливатиметься від 2 до 7 градусів тепла. При цьому на грунтах можливі заморозки – 0 ... + 4 градуси.
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Вдень повітря прогріється до + 9 ... + 14 градусів, у Прикарпатті і Закарпатті до +15 ... + 19 градусів.
У Києві вночі температура досягне + 3 ... + 5 градусів, вдень +11 ... + 13 градусів.
Прогноз погоди на понеділок, 2 жовтня в містах України:
Ужгород – + 17 ... + 19
Львів – + 16 ... + 18
Івано-Франківськ – + 15 ... + 17
Тернопіль – + 16 ... + 18
Чернівці – + 16 ... + 18
Хмельницький – + 14 ... + 16
Луцьк – + 12 ... + 14
Рівне – + 12 ... + 14
Житомир – + 11 ... + 13
Вінниця – + 12 ... + 14
Одеса – + 12 ... + 14
Миколаїв – + 12 ... + 14
Херсон – + 12 ... + 14
Сімферополь – + 12 ... + 14
Кропивницький – + 11 ... + 13
Черкаси – + 11 ... + 13
Чернігів – + 11 ... + 13
Суми – + 11 ... + 13
Полтава – + 11 ... + 13
Дніпро – + 12 ... + 14
Запоріжжя – + 12 ... + 14
Донецьк – + 11 ... + 13
Луганськ – + 11 ... + 13
Харків – + 11 ... + 13
Київ – + 11 ... + 13
Синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook теж підтверджує, що в понеділок буде без дощів.
"Понеділок в Україні - все ще без опадів. Холод також продовжиться: вночі до заморозків, вдень +7-+12 на півдні та заході до +15 градусів. Дощі, ті, що зараз в Німеччині, присунуться 3 жовтня до наших західних кордонів. А 4 жовтня будуть дощі і в Києві", - пише синоптик.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +17°
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Дніпро+31°... +18°
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Донецьк+32°... +14°
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Житомир+29°... +18°
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Запоріжжя+32°... +18°
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Івано-Франківськ+27°... +16°
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Київ+29°... +20°
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Кіровоград+30°... +17°
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Луганськ+31°... +14°
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Луцьк+26°... +15°
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Львів+25°... +15°
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Миколаїв+32°... +18°
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Одеса+33°... +19°
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Полтава+29°... +19°
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Рівне+26°... +15°
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Сімферополь+30°... +16°
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Суми+27°... +17°
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Тернопіль+26°... +16°
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Харків+30°... +17°
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Херсон+32°... +17°
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Хмельницький+26°... +16°
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Черкаси+29°... +18°
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Чернігів+30°... +19°
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Чернівці+26°... +19°