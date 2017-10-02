В Україні сьогодні буде холодно і без опадів (карта)

08:02, 2 жовтня 2017
897
0

Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 2 жовтня, в Україні без опадів, на заході до +16°.

Сьогодні В Україні без опадів / УНІАН
Сьогодні В Україні без опадів / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +12°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +14°.

На заході України у понедылок без опадів. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій області - до +16°.

У північних областях сонячно. Температура до +10°. У центрі хмарно з проясненнями, температура вдень до +13°.

Прогноз на 2 жовтня / УНІАН
Прогноз на 2 жовтня / УНІАН

За народним прогнозом, 2 жовтня - Трохима. Якщо бджоли старанно заліпили стільники воском чи прополісом, зима буде суворою; а коли злегка, то теплою.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Затоплені авто і вирви замість доріг: кілька американських штатів накрили повені (відео) Затоплені авто і вирви замість доріг: кілька американських штатів накрили повені (відео)
В Україні завтра місцями пройдуть дощі, на півдні спека до +34° (відеопрогноз) В Україні завтра місцями пройдуть дощі, на півдні спека до +34° (відеопрогноз)
В Україну прийшли справжні тропіки: синоптики спрогнозували спекотне і багате на катаклізми літо (відео) В Україну прийшли справжні тропіки: синоптики спрогнозували спекотне і багате на катаклізми літо (відео)
Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на річках Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на річках
В американському штаті Мічиган оголошено режим стихійного лиха через повені, є загиблий (фото) В американському штаті Мічиган оголошено режим стихійного лиха через повені, є загиблий (фото)
Грозові зливи не залишать Україну до кінця тижня: синоптики попередили про негоду (відео) Грозові зливи не залишать Україну до кінця тижня: синоптики попередили про негоду (відео)
У Києві сьогодні ясно, температура до +30° У Києві сьогодні ясно, температура до +30°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 26 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
79 %
751 мм
4.6 м/с
71 %
Стрічка новин