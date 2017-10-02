В Україні сьогодні буде холодно і без опадів (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 2 жовтня, в Україні без опадів, на заході до +16°.

Сьогодні В Україні без опадів / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +12°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +14°.

На заході України у понедылок без опадів. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій області - до +16°.

У північних областях сонячно. Температура до +10°. У центрі хмарно з проясненнями, температура вдень до +13°.

Прогноз на 2 жовтня / УНІАН

За народним прогнозом, 2 жовтня - Трохима. Якщо бджоли старанно заліпили стільники воском чи прополісом, зима буде суворою; а коли злегка, то теплою.

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