У Києві сьогодні без опадів, удень до +10°

Згідно з даними Погода УНІАН, 2 жовтня у столиці без опадів, удень до +10°.

Сьогодні в Києві без опадів / photographers.ua, jDtnt

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +10°, ввечері - до +7°. Вітер мінливий, до 2.4 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 06:54, а зайде у 18:41.

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня в Україні без опадів, на півдні до +17°.

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