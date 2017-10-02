У Києві сьогодні без опадів, удень до +10°

08:30, 2 жовтня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 2 жовтня у столиці без опадів, удень до +10°.

Сьогодні В Києві без опадів / photographers.ua, jDtnt
Сьогодні в Києві без опадів / photographers.ua, jDtnt

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +10°, ввечері - до +7°. Вітер мінливий, до 2.4 м/с.

Синоптики попереджають про заморозки в Україні

Сонце в столиці зійшло у 06:54, а зайде у 18:41.

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня в Україні без опадів, на півдні до +17°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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