Синоптики попереджають про заморозки в Україні

09:29, 2 жовтня 2017
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Протягом 2-3 жовтня по всій Україні очікуються заморозки.

Синоптики попереджають про заморозки в Україні / moldova24.net
Синоптики попереджають про заморозки в Україні / moldova24.net

Про це попереджає Український гідрометцентр.

У Києві сьогодні без опадів, удень до +10°

"2-3 жовтня в Україні на поверхні ґрунту заморозки 0-4° (2 жовтня у південних та північних областях на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-4°)", - йдеться в повідомленні.

Укргідрометцентр
Укргідрометцентр

Нагадаємо, у понеділок, 2 жовтня, в Україні без опадів, на заході до +16°.

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