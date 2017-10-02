Протягом 2-3 жовтня по всій Україні очікуються заморозки.

Синоптики попереджають про заморозки в Україні / moldova24.net

Про це попереджає Український гідрометцентр.

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"2-3 жовтня в Україні на поверхні ґрунту заморозки 0-4° (2 жовтня у південних та північних областях на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-4°)", - йдеться в повідомленні.

Укргідрометцентр

Нагадаємо, у понеділок, 2 жовтня, в Україні без опадів, на заході до +16°.