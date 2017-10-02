У Китаї в результаті сильних дощів загинули вісім осіб

Вісім людей загинули, ще семеро вважаються зниклими безвісти через дощі, які накрили центральний і західний Китай.

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Дощі в центрі і на заході Китаю почалися 24 вересня, повідомляє Xinhua з посиланням на місцеві влади.

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Через негоду в місті Чунцин і провінціях Хубей, Сичуань і Шеньсі довелося евакуювати 54 тис. осіб.

Зливи зруйнували понад 2200 будинків і пошкодили 12 тис. Економічний збиток оцінюється в 293,2 млн доларів.

Раніше повідомлялося, що в результаті сильних дощів на північному заході Китаю загинули п'ять людей, ще четверо зникли безвісти.