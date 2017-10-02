Вересень у Києві був на 2,5° теплішим за кліматичну норму

11:28, 2 жовтня 2017
28
0

Середньомісячна температура вересня у Києві склала +16,4°, що перевищило кліматичну норму на 2,5°.

Вересень у Києві був теплішим за кліматичну норму / УНІАН
Вересень у Києві був теплішим за кліматичну норму / УНІАН

Вересень-2017 став чотирнадцятим у рейтингу серед найтепліших у Києві з 1881 року. Про це повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії.

В Україні сьогодні буде холодно і без опадів (карта)

З початку 2017 року середньомісячна температура перевищила кліматичну норму на 2,1° і за цим показником цей рік поки що займає третю позицію серед найтепліших за 136 років спостережень.

В обсерваторії зазначають, що вересень виявився контрастним, бо 6-7 і з 26-го до кінця місяця середньодобова температура повітря була нижчою +15 градусів, але середина місяця подарувала киянам справжню липневу погоду, яка ознаменувалась сімома температурними рекордами.

Найхолодніше було 29 вересня, коли мінімальна температура опустилась до +2,9°, а найспекотніше – 17 вересня, коли максимальна температура досягла + 30,9°.

За вересень випало майже 43 мм опадів, що складає 91% кліматичної норми. Вересень виявився дев’ятим поспіль цьогорічним місяцем, у якому опадів  випало нижче кліматичної норми.

Нагадаємо, 2 жовтня у столиці без опадів, удень до +10°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Затоплені авто і вирви замість доріг: кілька американських штатів накрили повені (відео) Затоплені авто і вирви замість доріг: кілька американських штатів накрили повені (відео)
У Києві завтра без опадів, температура до +28° У Києві завтра без опадів, температура до +28°
В Україні завтра місцями пройдуть дощі, на півдні спека до +34° (відеопрогноз) В Україні завтра місцями пройдуть дощі, на півдні спека до +34° (відеопрогноз)
Синоптики попередили про пожежну небезпеку в Україні 19-22 червня Синоптики попередили про пожежну небезпеку в Україні 19-22 червня
Повені в Індії: 23 загиблих, понад 500 тисяч постраждали (фоторепортаж) Повені в Індії: 23 загиблих, понад 500 тисяч постраждали (фоторепортаж)
У Києві сьогодні ясно, температура до +30° У Києві сьогодні ясно, температура до +30°
В Україні сьогодні без опадів, спека до +32° (карта) В Україні сьогодні без опадів, спека до +32° (карта)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 26 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
79 %
751 мм
4.6 м/с
71 %
Стрічка новин