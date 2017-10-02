Вересень у Києві був на 2,5° теплішим за кліматичну норму

Середньомісячна температура вересня у Києві склала +16,4°, що перевищило кліматичну норму на 2,5°.

Вересень у Києві був теплішим за кліматичну норму / УНІАН

Вересень-2017 став чотирнадцятим у рейтингу серед найтепліших у Києві з 1881 року. Про це повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії.

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З початку 2017 року середньомісячна температура перевищила кліматичну норму на 2,1° і за цим показником цей рік поки що займає третю позицію серед найтепліших за 136 років спостережень.

В обсерваторії зазначають, що вересень виявився контрастним, бо 6-7 і з 26-го до кінця місяця середньодобова температура повітря була нижчою +15 градусів, але середина місяця подарувала киянам справжню липневу погоду, яка ознаменувалась сімома температурними рекордами.

Найхолодніше було 29 вересня, коли мінімальна температура опустилась до +2,9°, а найспекотніше – 17 вересня, коли максимальна температура досягла + 30,9°.

За вересень випало майже 43 мм опадів, що складає 91% кліматичної норми. Вересень виявився дев’ятим поспіль цьогорічним місяцем, у якому опадів випало нижче кліматичної норми.

Нагадаємо, 2 жовтня у столиці без опадів, удень до +10°.