Погода на тиждень: до України прийдуть дощі та потепління (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, цього тижня до більшості областей України прийде потепління, практично кожен день будуть йти дощі.

Цього тижня до України прийдуть дощі / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок в Україні буде холодно і без опадів. На сході до +13°, на заході до +15°. У центрі стовпчик термометра підніметься до +13°, на півночі до +10°. На півдні – до +14°.

Погода на 2 окртября / УНІАН

У вівторок, 3 жовтня, на заході України пройдуть дощі. У західних областях до +18°, в інших регіонах - +11°...+16°.

Прогноз на 3 жовтня / УНІАН

У середу, 4 жовтня, місцями очікуються опади. Найтепліше буде на півдні - до +20°. В інших регіонах до +16°.

Прогноз на 4 жовтня / УНІАН

У четвер В Україні практично без опадів, у всіх регіонах трохи потеплішає. Вночі по країні +7°...+10°, вдень на півдні до +21°.

Прогноз на 5 жовтня / УНІАН

У п'ятницю в більшості регіонів очікується сонячна погода. На півдні до +22°, в інших регіонах +13°...+21°.

Прогноз на 6 жовтня / УНІАН

7 і 8 жовтня в Україні пройдуть дощі. У суботу вночі найпрохолодніше буде на заході - до +3°, на решті території +5°...+10°. Вдень температура по країні +11°...+25°. У неділю вночі на заході до +3°, вдень в Україні +11°...+23°.

Прогноз на 7 жовтня / УНІАН

Прогноз на 8 жовтня / УНІАН

Народний прогноз

2 жовтня – Трохима. Якщо бджоли старанно заліпили стільники воском чи прополісом, зима буде суворою; а коли злегка, то теплою. 3 жовтня – Євстахія. На Євстафія примічай вітер: північний - до холоду; південний - до тепла, західний - до мокроті; західний - до хорошої погоди. На Євстафія туман і тепло, летить довге павутиння - очікується сприятлива осінь.

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4 жовтня – Кіндрата. Погода цього дня протримається без змін чотири тижні. Різкий північний вітер - на холодну зиму.

5 жовтня – Фотія. Якщо листя з берези ще не опало, то сніг ляже пізно; коли ж дерева залишилися без листя, то наприкінці січня буде тривала відлига. 6 жовтня - Інокентія, Зачаття св. Іоанна Хрестителя. За спостереженнями, саме з сьогоднішнього дня починається справжня холодна осінь. Якщо сьогодні випаде перший сніг, то скоро зима. Але якщо лист з берези не впав, то сніг ляже пізно.

6 жовтня мало грибів і багато горіхів - чекай суворої зими. Бур'ян високий - снігу взимку буде багато. 7 жовтня - Теклі, Владислава. Багато жолудів на дубі - чекай м'яку зиму і родючий рік. Грім гримить 7 жовтня - зима буде теплою і малосніжною.

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