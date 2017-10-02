На Балі через вулкан евакуйовано майже 150 тисяч осіб

13:32, 2 жовтня 2017
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На індонезійському острові Балі через активність вулкана Агунг евакуювали майже 150 тисяч осіб.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Минулого тижня в жерлі вулкана тріснула лавовая пробка, і звідти пішов дим, повідомляє Euronews.

Кілька тисяч жителів Вануату евакуювали через вулкан

Влада ввела на острові режим надзвичайного стану, встановлена зона небезпеки в 12 км від кратера, але не всі хочуть їхати. Сейсмологи кажуть, що виверження Агунга неминуче, але точний момент передбачити складно.

Нагадаємо, влада Вануату евакуювали до 6 тисяч осіб через активність вулкана Манаро на острові Обидва.

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