На Балі через вулкан евакуйовано майже 150 тисяч осіб

На індонезійському острові Балі через активність вулкана Агунг евакуювали майже 150 тисяч осіб.

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Минулого тижня в жерлі вулкана тріснула лавовая пробка, і звідти пішов дим, повідомляє Euronews.

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Влада ввела на острові режим надзвичайного стану, встановлена зона небезпеки в 12 км від кратера, але не всі хочуть їхати. Сейсмологи кажуть, що виверження Агунга неминуче, але точний момент передбачити складно.

Нагадаємо, влада Вануату евакуювали до 6 тисяч осіб через активність вулкана Манаро на острові Обидва.