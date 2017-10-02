Біля берегів Фіджі стався землетрус магнітудою 4,7

14:43, 2 жовтня 2017
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У понеділок, 2 жовтня, біля берегів островів Фіджі стався землетрус магнітудою 4,7.

Біля берегів Фіджі стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
Біля берегів Фіджі стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

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Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 154 км від острова Ндой (Ndoi). Осередок землетрусу залягав на глибині 583 км

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, число жертв землетрусу в Мексиці 19 вересня збільшилося до 360 осіб. Після землетрусу магнітудою 8,2 відбулося понад 5 тисяч афтершоків.

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