Проливні дощі призвели до загибелі 15 людей в Уганді

15:49, 2 жовтня 2017
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У результаті сильних дощів в Уганді загинули не менше 15 осіб.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Ще вісім числяться зниклими безвісти, повідомляє Floodlist з посиланням на Червоний Хрест.

Через повені та зсуви у Гондурасі загинули п'ять осіб

Чотирнадцять осіб отримали травми і зараз перебувають у лікарні.

За даними місцевих ЗМІ, багато районів західної Уганди постраждали від дощу і сильного вітру, кілька будинків були зруйновані або пошкоджені.

Нагадаємо, вісім людей загинули, ще семеро вважаються зниклими без вести через дощі, які накрили центральний і західний Китай.

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