Проливні дощі призвели до загибелі 15 людей в Уганді

Ще вісім числяться зниклими безвісти, повідомляє Floodlist з посиланням на Червоний Хрест.

Чотирнадцять осіб отримали травми і зараз перебувають у лікарні.

За даними місцевих ЗМІ, багато районів західної Уганди постраждали від дощу і сильного вітру, кілька будинків були зруйновані або пошкоджені.

Landslide in Rubanda Dstrct Nyarurambi Village. 15 dead,14 referred to Kabale Regional hospital, 8 missing. Our response teams on ground pic.twitter.com/efLwqeEk2S