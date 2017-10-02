Завтра в Україні збережеться прохолодна погода, на заході пройдуть дощі (відеопрогноз)

16:30, 2 жовтня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 3 жовтня, в Україні практично без опадів, на заході до +18°.

В Україні завтра практично без опадів / УНІАН
В Україні завтра практично без опадів / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +13°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +16°.

Погода на тиждень: до України прийдуть дощі та потепління (карта)

На заході України у вівторок пройдуть дощі. Вдень до +18°.

У північних областях сонячно. Температура до +12°. У центрі хмарно з проясненнями, температура вдень до +14°.

За народним прогнозом, 3 жовтня – Євстахія. На Євстафія примічай вітер: північний - до холоду; південний - до тепла, західний - до мокроти; західний - до хорошої погоди. На Євстафія туман і тепло, летить довге павутиння - очікується сприятлива осінь.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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