У Києві завтра без опадів, вдень температура до +13°

17:00, 2 жовтня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 3 жовтня у столиці без опадів, вдень до +13°.

Завтра у Києві без опадів / УНІАН
Завтра у Києві без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +13°, ввечері - до +10°. Вітер південний і південно-східний, до 5.8 м/с.

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Сонце в столиці зійде у 07:00, а зайде у 18:32.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 3 жовтня, в Україні практично без опадів, на заході до +18°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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