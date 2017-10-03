В Україні сьогодні буде прохолодно, на заході пройдуть дощі (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 3 жовтня в Україні практично без опадів, на заході до +16°.

У більшості областей України сьогодні без опадів / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +13°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +14°.

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На заході України у вівторок пройдуть дощі. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій області - до +16°.

У північних областях сонячно. Температура до +10°. У центрі хмарно з проясненнями, температура вдень до +13°.

Прогноз на 3 жовтня / УНІАН

За народним прогнозом, 3 жовтня - Євстахія. На Євстафія примічай вітер: північний - до холоду; південний - до тепла, західний - до мокроті; західний - до хорошої погоди. На Євстафія туман і тепло, летить довге павутиння - очікується сприятлива осінь.

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