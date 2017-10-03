В Україні сьогодні буде прохолодно, на заході пройдуть дощі (карта)

08:00, 3 жовтня 2017
1029
0

Згідно з даними Погода УНІАН, 3 жовтня в Україні практично без опадів, на заході до +16°.

У більшості областей України сьогодні без опадів / УНІАН
У більшості областей України сьогодні без опадів / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +13°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +14°.

Погода на тиждень: до України прийдуть дощі та потепління (карта)

На заході України у вівторок пройдуть дощі. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій області - до +16°.

У північних областях сонячно. Температура до +10°. У центрі хмарно з проясненнями, температура вдень до +13°.

Прогноз на 3 жовтня / УНІАН
Прогноз на 3 жовтня / УНІАН

За народним прогнозом, 3 жовтня - Євстахія. На Євстафія примічай вітер: північний - до холоду; південний - до тепла, західний - до мокроті; західний - до хорошої погоди. На Євстафія туман і тепло, летить довге павутиння - очікується сприятлива осінь.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Затоплені авто і вирви замість доріг: кілька американських штатів накрили повені (відео) Затоплені авто і вирви замість доріг: кілька американських штатів накрили повені (відео)
В Україні завтра місцями пройдуть дощі, на півдні спека до +34° (відеопрогноз) В Україні завтра місцями пройдуть дощі, на півдні спека до +34° (відеопрогноз)
В американському штаті Мічиган оголошено режим стихійного лиха через повені, є загиблий (фото) В американському штаті Мічиган оголошено режим стихійного лиха через повені, є загиблий (фото)
У Луцьку пронісся ураган: місто затопило і засипало градом (відео) У Луцьку пронісся ураган: місто затопило і засипало градом (відео)
Землетрус в Японії: четверо загиблих, кількість постраждалих зросла до 372 осіб Землетрус в Японії: четверо загиблих, кількість постраждалих зросла до 372 осіб
Повені в Індії: 23 загиблих, понад 500 тисяч постраждали (фоторепортаж) Повені в Індії: 23 загиблих, понад 500 тисяч постраждали (фоторепортаж)
У Києві сьогодні ясно, температура до +30° У Києві сьогодні ясно, температура до +30°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 26 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
79 %
751 мм
4.6 м/с
71 %
Стрічка новин